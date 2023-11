Bungie : une centaine de salariés licenciés, des résultats en dégringolade, et des pratiques peu éthiques

Chez Bungie, la situation est finalement bien plus grave qu’il n’y parait. L’annonce de licenciements semblait initialement refléter une grosse tendance du secteur de la tech en général (et du gaming en particulier), mais les nouvelles informations qui nous parviennent laissent entendre que le studio racheté il y a 1 an par PlayStation accumule les ardoises de toutes sortes. Le bien informé Jason Schreier affirme en effet que Bungie a mis à la porte une centaine de personnes, soit 8% de son effectif total, une décision qui aurait été prise suite aux résultats catastrophiques de Destiny 2, dont la baisse de fréquentation a entrainé une chute de 45% du chiffre d’affaires ! L’extension Eclipse n’aura donc pas suffi à enrayer la désaffection du titre, un constat cruel au moment même ou Halo Infinite, une franchise créée à l’origine par Bungie, cartonne à nouveau suite à sa dernière mise à jour. Sachant que la prochaine extension de Destiny 2 a été reportée au mois de juin 2024, la situation ne devrait donc pas s’arranger de sitôt.

Cette vague de licenciements s’accompagne en sus de comportements très peu éthiques. Le contrat d’embauche signé par les employés de Bungie stipule en effet que les employés peuvent disposer de parts (actions) de Bungie à des tarifs préférentiels, mais que ces parts reviennent intégralement à Bungie si le salarié quitte volontairement le studio ou… s’il est licencié ! Plusieurs employés licenciés ont constaté avec effroi ces dispositions (écrites en tout petit sur le contrat) et repartent donc de Bungie non seulement sans emplois, mais en ayant en plus perdu l’argent investi dans les parts du studio ! Nombre de salariés ont aussi été licenciés de façon à ne pas toucher une prime de mission… qui nécessitait juste quelques jours de plus en poste. Pour couronner le tout, on apprend que quelques semaines seulement avant le grand dégraissage, la direction de Bungie promettait encore aux employés que leurs postes n’étaient pas menacés. Bonne ambiance…