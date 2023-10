Bungie reporte Marathon à 2025, décale Destiny 2 : The Final Shape… et licencie

PlayStation est pleine de contraste en cette fin d’année. Les ventes de consoles n’ont jamais été aussi élevées, les résultats financiers battent records sur records, et pourtant se déroule en interne un chambardement qui aurait tendance à prouver que la situation actuelle n’est pas un long fleuve tranquille. Les licenciements récents dans plusieurs studios (Visual Arts, Media Molecule, Naughty Dogs), le départ de la productrice Connie Booth, le développement erratique de The Last of Us : Factions ainsi que les rumeurs d’une fronde interne causée par le choix de Jim Ryan (lui aussi sur le départ) de mettre la gomme sur les GAAS donnent l’impression vivace que les difficultés s’amoncellent.

Désormais, Bungie rajoute aussi ses cailloux dans la chaussure de PlayStation : le CEO du studio a en effet confirmé le licenciement de plusieurs collaborateurs, un an à peine donc après la fusion avec Sony. « Aujourd’hui est un triste jour chez Bungie alors que nous disons au revoir à nos collègues qui ont tous eu un impact significatif sur notre studio », a déclaré Pete Parsons, CEO, sur X. Tout aussi inquiétant sans doute si l’on considère l’absence de visibilité de Playstation sur les jeux à venir et le faible nombre de productions first party en 2023, Bungie a décidé de reporter le lancement de The Final Shape, la prochaine grosse extension pour Destiny II. La date de sortie de l’extension était jusqu’ici fixée au mois de février 2024. Le studio aurait aussi reporté à 2025 le lancement de Marathon, un shooter PvP inspiré du tout premier FPS de Bungie.

On notera enfin que la vague de licenciements chez Playstation s’inscrit dans une (malheureuse) tendance actuelle qui touche le secteur du gaming : un grand nombre de studios ont annoncé des licenciements cette année, de Niantic à CD Projet Red en passant par Epic Games.