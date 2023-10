Halloween : c’est le moment d’utiliser la planche Ouija virtuelle d’Hasbro

La planche Ouija, c’est un grand classique du spiritisme … et plus récemment du film d’horreur. Le Ouija est censé permettre la communication entre les humains et les esprits. Sur la planche sont disposés les lettres de l’alphabet latin, les dix chiffres arabes, ainsi que les termes « oui », « non », « bonjour » et « au revoir ». Il suffit alors de faire circuler sur la planche un verre transparent (ou une pièce en bois munie d’un orifice) pour que des messages finissent par apparaître ou que les esprits répondent par « oui » ou « non » aux questions posées. Forcément, les individus un tant soit peu rationnels ne sont pas vraiment concernés par ces séances, hormis s’il s’agit d’un bon trip entre potes en toute fin de soirée.

Et donc, Hasbro a eu la chouette idée (bien de circonstance aussi) de proposer un Ouija virtuel consultable sur n’importe quel navigateur, l’esprit plus ou moins farceur étant ici remplacé par une intelligence artificielle (on s’en doutait un peu…). On peut poser les questions que l’on souhaite dans la zone de saisie, et la goutte en bois se déplace alors de lettres en lettres, ou sur oui/non, afin d’y répondre au mieux. Il n’y a pas de miracle : cette version numérique est beaucoup, beaucoup moins impressionnante que son homologue en vrai bois, sans compter que les réponses de l’IA tombent fréquemment à côté. Il vous reste cependant encore quelques heures pour s’y essayer puisque l’Ouija numérique sera arrêtée demain 1er novembre.