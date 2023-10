Intel affirme ne pas craindre l’arrivée des processeur ARM pour PC

Les grands fabricants de puces comme Qualcomm, Nvidia et AMD se préparent à réintégrer le marché des PC grand public avec des puces basées sur Arm. Qualcomm mènera la charge à la mi-2024 avec son Snapdragon X Elite et une nouvelle architecture de processeur appelée Oryon, tandis que Nvidia et AMD viseraient 2025 pour une version Arm de leurs puces conçues pour les PC Windows. Sans oublier bien sûr Apple et ses Mac sous Apple Silicon.

Logiquement, ce brane bas de combat autour de l’architecture ARM aurait de quoi inquiéter le patron d’Intel Pat Gelsinger mais ce dernier ne semble pas plus que cela perturbé par cette concurrence accrue qui se profile : « Les alternatives aux clients Arm et Windows, en général, ont été reléguées à des rôles assez insignifiants dans le secteur des PC », a ainsi déclaré Gelsinger. « Et nous prenons toute concurrence au sérieux. Mais je pense que l’histoire est notre guide ici, nous ne pensons pas que cela soit potentiellement si important dans l’ensemble. Notre dynamique est forte. Nous avons une feuille de route solide. »

Malgré ce discours de façade, il ne fait aucun doute qu’Intel tente du mieux possible d’anticiper l’arrivée des puces ARM sur le marché du PC. Le fondeur américain pourrait même proposer de graver des puces ARM pour d’autres fabricants.