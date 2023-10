Netflix tâte le terrain pour arrêter son abonnement Standard en France

L’abonnement Standard de Netflix est-il en train de vivre ses derniers instants en France ? Cela se pourrait bien au vu de ce que demande le service de streaming dans un sondage adressé à plusieurs utilisateurs français.

Netflix propose quatre abonnements avec ces tarifs :

Essentiel avec publicités à 5,99€/mois : 1 écran, 1080p

Essentiel à 10,99€/mois : 1 écran, 720p

Standard à 13,49€/mois : 2 écrans, 1080p

Premium à 19,99€/mois : 4 écrans, 4K (HDR/Dolby Vision), Dolby Atmos

Dans son sondage envoyé à certains Français, la plateforme demande : « Dans quelle mesure seriez-vous déçu(e) si l’offre Standard Netflix n’était plus disponible ? ». Il est possible de répondre « Pas du tout déçu(e) », « Légèrement déçu(e) », « Assez déçu(e) », « Très déçu(e) » et « Extrêmement déçu(e).

La question suivante est : « Si votre offre Netflix n’allait plus être disponible et que vous deviez choisir une autre offre ou annuler votre abonnement, combien de temps à l’avance aimeriez-vous le savoir ? ». Les options de réponses sont « Je n’ai pas besoin de le savoir à l’avance », « Quelques jours », « Une semaine », « Quelques semaines », « Un mois ou plus » et « Je ne sais pas ».

Il faut savoir que Netflix a déjà supprimé un autre forfait dans certains pays. Il s’agit en l’occurrence du forfait Essentiel. Ici, la plateforme fait mention de l’offre Standard pour la France.

Rien ne dit que l’abonnement va obligatoirement disparaître en France. Mais Netflix tâte au moins le terrain.