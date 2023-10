Amazon cartonne avec 10 milliards de dollars de bénéfice au 3e trimestre

Amazon a connu un très bon troisième trimestre, au point que son bénéfice net a été de près de 10 milliards de dollars. C’est trois fois plus qu’à la même période un an plus tôt et trois milliards de dollars de plus que ce qu’attendaient les analystes.

Tout va bien pour les finances d’Amazon

De juillet à septembre, Amazon a réalisé un chiffre d’affaires de 143,1 milliards de dollars (en hausse de 13%), un chiffre supérieur aux prévisions qui étaient de 141,4 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel, indicateur clé de la rentabilité, a lui été multiplié par quatre, à 11,2 milliards de dollars, au lieu des 7,7 milliards de dollars attendus par les analystes.

Andy Jassy, le patron d’Amazon, s’est félicité des performances et les a attribuées à une réorganisation logistique aux États-Unis. « Les avantages du passage d’un réseau national unique de traitement des commandes aux États-Unis à huit régions distinctes dépassent nos espérances et, ce qui est peut-être le plus important, nous permettent d’atteindre les vitesses de livraison les plus rapides pour les clients Prime en 29 ans d’histoire », a-t-il déclaré.

Un autre gros morceau d’Amazon est le cloud avec AWS. La branche a réalisé 23 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre (+12%).

Amazon semble idéalement positionné dans la course à l’intelligence artificielle, qui requiert beaucoup de puissance informatique. Mais le groupe a pris du retard sur les deux autres grands acteurs de ce marché, Microsoft et Google, qui déploient à tout-va des outils d’IA générative sur leurs moteurs de recherche et logiciels de bureautique, notamment. « Il n’y a pas une équipe, pas une activité chez Amazon qui ne travaille pas à des applications d’IA génératives en ce moment même », a promis en août Andy Jassy.

Enfin, Amazon a organisé un événement Prime Day durant l’été pour proposer des promotions aux clients Prime. Cette opération marketing profite à son activité publicitaire à fortes marges. Celle-ci a vu ses recettes grimper de 26%, à 12 milliards de dollars.