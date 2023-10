Renault et Valeo présentent l’E7A, un moteur électrique de nouvelle génération (et sans terres rares)

Renault Group et Valeo viennent de présente le E7A, une nouvelle génération de moteur électrique qui semble n’avoir pour seul défaut que de rentrer en production dans 4 ans. Renault s’est chargé du bloc moteur proprement dit tandis que Valeo a planché sur le stator (la partie fixe du moteur). La collaboration entre les deux géants français de l’automobile aboutit donc à un moteur dont les composants sont garantis sans terres rares, ce qui est une première excellente surprise (empreinte carbone 30% inférieure aux moteurs actuels).

De type EESM (Electrically Excited Synchronous Motor), l’E7A s’avère 30% plus compact que celui de la Mégane E-Tech electric et son rendement serait nettement amélioré grâce à l’emploi d’un rotor bobiné. Le gros plus pour l’utilisateur, c’est la puissance de 200 kW ainsi que la tension système de 800 volts (deux fois plus que les moteurs Renault actuels), ce qui devrait permettre de diviser considérablement le temps de charge (qui reste le gros point noir des VE). Cette belle pièce d’ingénierie est encore en développement, et il faudra attendre 2027 pour voir les premiers véhicules Renault équipés du E7A ou de son équivalent.