Microsoft a enregistré 22 milliards de dollars de bénéfices sur son Q1 fiscal (merci le cloud)

Microsoft a publié il y a deux jours des résultats très nettement supérieurs aux attentes des analystes pour son premier trimestre fiscal, et c’est bien peu de le dire. La firme de Redmond a en effet réalisé un chiffre d’affaires de 56,5 milliards de dollars sur la période, soit une progression de 12,7 % sur un an, croissance principalement due aux services de cloud de type Azure (+24%). Cela fait d’ailleurs trois trimestres d’affilée que le cloud affiche une croissance supérieure à 20% preuve de la santé insolente de Microsoft dans ce secteur clef. Plus fort encore que le chiffre d’affaires, le bénéfice net bondit de 27% et atteint désormais les 22,3 milliards de dollars, soit des chiffres que l’on était plutôt habitué jusqu’ici à voir chez le concurrent Apple. Le bénéfice par action est de 2,99 dollars, là encore très au dessus des 2,65 dollars prévus par les analystes.

Si le cloud tire (très) fort Microsoft vers l’avant, on ne peut pas en dire autant de Windows (+5%), de LinkedIn (+8%) et encore moins des ventes hardware (Surface et consoles Xbox compris), qui chutent de 22% sur un an ! Bon point cependant, les investissements faramineux de Microsoft dans l’IA ne pèsent pour l’instant pas trop lourd sur les comptes de l’entreprise. Quant à la division jeu de Microsoft, tout va bien là encore, comme nous vous en faisons part dans cet article.