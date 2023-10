Résultats : des ventes de consoles encore en baisse pour Xbox, les jeux et les services en hausse

Le destin de Microsoft dans le gaming semble actuellement être le calque inversé de celui de son concurrent direct. Alors que PlayStation enregistre une croissance continue de ses ventes de PS5 mais voit ses ventes de jeux baisser (et le PS+ stagner), Xbox ne cesse d’accumuler les désillusions concernant les Xbox Series… tout en augmentant ses ventes de jeux et d’abonnements au Game Pass. Ce scénario se répète lors du Q1 fiscal de la firme de Redmond, qui voit les ventes de Xbox Series reculer une nouvelle fois de 7% par rapport au Q1 fiscal 2022, le trimestre où Starfield ainsi que la Xbox Series S noire étaient pourtant disponibles.

Sachant que le prix des Xbox Series a augmenté de 50 euros, la baisse en volume est même sans doute plus rude que ce que le pourcentage ne le laisse entendre. Cela fait désormais 4 trimestres consécutifs que les ventes de Xbox reculent, une contre-performance alarmante mais qui ne ne devrait pas durer au vu des sorties programmées sur la consoles (ou alors c’est à désespérer de tout).

Côté jeux et Game Pass en revanche, tout va bien (+13%), si bien que Xbox enregistre une hausse du chiffre d’affaires de 9% (+ 309 millions de dollars sur un an) sur la période, à presque 4 milliards de dollars. C’est un nouveau record pour Xbox en dehors du trimestre de fin d’année. Xbox ne communique toujours pas sur les chiffres du Game Pass, mais assure que les abonnements sont en augmentation, et que le jour du lancement de Starfield le service a enregistré unnouveau record d’abonnement sur 24 heures.

Ces résultats financièrement excellents (mais toujours décevants coté Xbox Series) devraient complètement exploser le trimestre prochain après la prise en compte du CA d’Activision Blizzard King, désormais dans le giron de Xbox. Microsoft s’attend d’ailleurs à une croissance du chiffre d’affaires de 45% (!!), ce qui propulserait le CA de la branche Xbox à 7 milliards de dollars ! Quant aux bénéfices, rien ne filtre, mais la firme de Redmond assure que les comptes sont dans le vert.