Résultats : Meta explose les prévisions des analystes… mais l’action est en (forte) baisse

Malgré les augures des analystes qui prévoient sans cesse son effondrement, Meta résiste encore et toujours : pour son Q3, le géant du réseau social a publié des résultats plus que solides, avec notamment un chiffre d’affaires en hausse de 23% sur la période, à 34,15 milliards de dollars, ce qui est bien au dessus de ce qu’avaient prévu les analystes (33 milliards). Le bénéfice net fait un x2 sur le Q3 et atteint le montant mirifique de 11,6 milliards de dollars ! On croirait voir le bilan financier d’Apple…

L’essor des recettes publicitaires sur les plateformes du groupe (Facebook, Instagram, WhatsApp) est la principale explication de ces très bons chiffres. Forcément, les investisseurs ont bien réagi à ces résultats, et l’action Meta a grimpé de 3% dans les minutes qui ont suivi la publication. Malheureusement, cette tendance s’est rapidement inversée après que Meta ait annoncé, lors de la traditionnelle conf-call post-résultats, des prévisions assez molles pour le Q4 en cours. Meta s’attend en effet un chiffre d’affaires compris entre 36,5 et 40 milliards pour la période, ce qui n’est pas énorme pour la période comprenant les fêtes de fin d’année. en conséquence, le titre de Meta est repassé dans le rouge pour finalement clôturer sur une grosse baisse de 3,7% !

Meta a aussi profité de cette séance conf-call pour préciser sa stratégie future, largement tournée vers l’IA. Les investissements de Meta dans ce domaine devraient se situer entre 94 et 99 milliards de dollars, une somme folle et largement au dessus des 90 milliards dépensés par Meta cette année (toujours dans le secteur de l’IA).