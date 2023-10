Salesforce lance Einstein Copilot Studio, un générateur de prompts et de modèles

Salesforce, l’un des principaux éditeurs de solutions de gestion de la relation client, a fait à son tour le grand saut vers les IA génératives. Il y a quelques semaines, la firme américaine a lancé Einstein Copilot Studio, un outil « triple action » qui est à la fois un générateur de prompts, un générateur de compétences et un générateur de modèles, le tout permettant de customiser les requêtes que les clients fournissent à Einstein GPT. Annoncé à San Francisco (le fief de Salesforce) lors de la conférence Dreamforce, Einstein Copilot Studio permettra donc aux clients de l’éditeur de tirer tout le suc d’Einstein GPT et ainsi de décupler les capacités des nombreuses solutions proposées par Salesforce – Sales Cloud, Services Cloud, Force.com et Appexchange, Chatter et Community Cloud, Marketing Cloud, Analytics Cloud – un peu à la façon dont Microsoft à intégré GPT-4 dans Bing et sa célèbre suite logicielle.

Einstein Copilot Studio a été entrainé avec les données de Cloud de Salesforce de l’an dernier. Conscient que l’IA n’est pas omnisciente et peut évidemment faire des erreurs, Salesforce conseille à ses clients de vérifier rapidement les réponses fournies par l’IA, sachant que derrière, ce sont souvent des millions de dollar qui sont en jeu. Le déploiement d’Einstein Copilot Studio serait imminent.