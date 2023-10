Now and Then : la toute dernière chanson des Beatles bientôt disponible grâce à l’IA

Sans l’aide de la technologie d’apprentissage automatique de WingNut Films, la série documentaire de Peter Jackson, « The Beatles : Get Back » (dispo sur Disney Plus) pourrait ne pas exister sous sa forme actuelle. Cette même intelligence artificielle permet désormais, pour la première fois, de donner sa forme finale à la toute dernière chanson des Beatles !



Plus tôt cette année, Paul McCartney avait révélé que la technologie utilisée par Jackson pour isoler et extraire les voix des Beatles à partir d’anciennes images leur avait également permis de récupérer la voix de John Lennon à partir d’une cassette vieille de plusieurs décennies ! Dans cette cassette se trouve un trésor puisque John Lennon y chante le morceau inachevé « Now and Then », enregistré au stade de la démo dans les années 1970.

Grâce à l’IA donc (en partie tout du moins), « Now and Then » sortira officiellement en tant que dernière chanson officielle des Beatles, et sera accompagné accompagné de « Now and Then – The Last Beatles Song », un documentaire de 12 minutes sur la création du morceau réalisé par Oliver Murray. McCartney s’est déclaré forcément « ému » d’entendre à nouveau la voix de Lennon sur ce morceau, tandis que Ringo Starr a estimé que cette création originale était la façon « la plus proche que nous ayons jamais eu d’avoir Lennon de retour dans la pièce. »

« Now and Then » sera disponible en streaming et en téléchargement, mais est également sous forme de single vinyle double face, aux côtés de « Love Me Do », la première chanson des Beatles. Le documentaire « Now and Then – The Last Beatles Song » ainsi que la chanson « Now and Then » seront disponibles le 1er novembre prochain.