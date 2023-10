Première étape réussie pour Psyché, le nouveau chasseur d’astéroïde conçu par la NASA

Sans tambours ni trompettes, la NASA vient de réussir la première étape d’un ambitieux programme spatial. Le 13 octobre dernier, l’agence spatiale américaine lançait vers l’espace son nouveau « chasseur » Psyché, en route vers l’astéroïde du même nom. Forcément, avec un lanceur Falcon Heavy, le décollage s’est déroulé sans encombres.

Quelques semaines de réglages supplémentaires seront encore nécessaires, notamment pour vérifier la bonne marche des instruments embarqués (magnétomètre, spectromètre à rayons gamma et à neutrons, imageur multispectral) et du du nouveau système de communication optique bidirectionnelle, sans oublier le système de propulsion électrique à énergie solaire de conception quasi révolutionnaire (Les ions expulsés du gaz neutre xénon créent une poussée qui propulse Psyché dans l’espace).

Et justement, il y a quelques jours à peine, la NASA a réussi l’allumage de ce propulseur solaire capable de générer 20 kilowatts d’énergie lorsque la sonde est proche de la Terre, et à peine un peu plus de 2 kilowatts d’énergie à l’approche de l’astéroïde. Tout est presqu’OK désormais, et la sonde se dirige donc directement vers sa cible. Après un voyage de 6 ans, et à 3,6 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde se retrouvera dans l’orbite de l’astéroïde Psyché, un objet spatial de 279 kilomètres de large, presqu’entièrement fait de métal (fer et nickel), et qui intéresse forcément énormément les scientifiques. Commencera alors une mission de 26 mois, le temps que la sonde récolte toutes les données nécessaires.