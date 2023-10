X (Twitter) ajoute les appels audio et vidéo

X (ex-Twitter) met en place une nouveauté pour ses utilisateurs : les appels audio et vidéo. La fonction apparaît dès le lancement de l’application et elle est activée par défaut.

« Passez au niveau supérieur avec les messages grâce aux appels audio et vidéo. Activez cette fonctionnalité, puis sélectionnez avec qui vous voulez l’utilisez », peut-on lire dans les réglages de l’application X. Comme indiqué auparavant, la fonctionnalité est activée par défaut. Aussi, il est possible de choisir qui peut vous contacter. Il y a trois options : personnes de votre carnet d’adresses, personnes que vous suivez et utilisateurs certifiés. L’option activée par défaut est la deuxième, comme sur la capture d’écran ci-dessus.

Pour accéder aux réglages depuis l’application de X, touchez sur votre photo de profil puis rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Messages privés.

De nombreux utilisateurs ont eu le droit au pop-up leur indiquant que les appels audio et vidéo sont maintenant disponibles. Le réseau social n’a toutefois pas fait une annonce à proprement parler. Il y a malgré tout eu un message posté quelques heures plus tôt indiquant « vous êtes prêts ? », sans plus de précision. Il n’est pas précisé si c’est en lien avec cette fonctionnalité ou autre chose.

Cet ajout des appels n’est en soi pas réellement étonnant. Elon Musk, le propriétaire de X, a déjà dit qu’il voulait que sa plateforme devienne une application à tout faire. Cela s’inspire du modèle de l’application WeChat qui est ultra populaire en Chine.