Elon Musk veut faire de Twitter un concurrent de PayPal

Le saviez -vous ? Avant de devenir un mogul de la tech en prenant la tête de SpaceX, Tesla et Twitter (entre autres), Elon Musk a largement contribué à créer… PayPal ! En 2000, Musk devient le cofondateur de la banque en ligne X.com, qui fusionne avec Confinity en 2000 pour former PayPal. Deux ans plus tard, eBay rachètera PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Et si l’on en croit le Financial Times , Musk aurait dans l’idée de transformer Twitter en un concurrent de PayPal… ou presque.

Esther Crawford, Directrice produit chez Twitter depuis 2020, aurait en charge la conception d’une architecture logicielle et matérielle pouvant déboucher à terme sur un système de paiement en ligne directement intégré à l’app Twitter. Ce système de paiement se rapprocherait véritablement de PayPal dans la mesure où il serait possible de stocker l’argent sur Twitter (dans un coffre virtuel sécurisé), le réseau social ne se contentant pas de servir de point relais entre la fonction de paiement et le compte bancaire de l’utilisateur. Il serait ainsi possible via Twitter de payer dans les boutiques d’eCommerce ou de s’échanger de l’argent. Elon Musk aurait même fixé un objectif de CA d’1,3 milliard de dollars pour « Twitter Pay », et ce dès 2028 !

Ces informations ne relèvent pas de la rumeur : le Financial Times a ainsi appris qu’au mois de novembre dernier, Twitter a demandé au trésor américain l’agrément pour que Twitter puisse devenir un système de paiement en ligne ! Tout serait déjà en place pour obtenir les autorisations nécessaires dans chaque Etat américain, puis plus tard à l’international. Plus fort encore, le futur système de paiement de Twitter gèrerait aussi bien la monnaie fiduciaire que les cryptomonnaies. A plus long terme, Musk prévoirait même de transformer Twitter en un second WeChat, soit un réseau social largement multifonctions (RS, messagerie, paiement, réservation, etc.)