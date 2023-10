ByteDance (TikTok) dément les rumeurs d’arrêt du casque VR Pico

Ces derniers jours ont semé la panique chez les utilisateurs de casques XR Pico 4. Le site chinois EqualOcean annonçait en effet il y a deux jours que ByteDance était sur le point de fermer sa division Pico Interactive, le directeur de cette division estimant que Pico n’avait pas atteint les objectifs et qu’il n’y avait « pas d’espoir pour le futur ». Face à la grogne des utilisateurs et aux inquiétudes croissantes des investisseurs, l’éditeur de TikTok a fini par sortir de son silence et a déclaré il y a quelques heures au Financial Associated Press (équivalent chinois de l’AFP) que l’information qui avait été rapportée était totalement fausse. « PICO fonctionne normalement et la société investira dans les activités XR à long terme. » précise le communiqué de la firme.

Pare-feu face à des nouvelles catastrophiques ou explication plausible ? Difficile de trancher en l’état, même si l’on peut constater que les informations et les fuites sur le Pico 5 sont aux abonnés absents, alors même que Meta vient de lancer son Meta Quest 3. Pour rappel aussi, Pico avait procédé à des licenciements supposément massifs durant le mois de février de cette année, une information qui avait là encore été corrigée par ByteDance, l’éditeur préférant parler de l’éviction « d’un petit nombre de collègues ».