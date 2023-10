PS5 Slim : une connexion Internet est obligatoire pour configurer le lecteur de disque

La PlayStation 5 Slim offre la possibilité d’avoir un lecteur de disque amovible, mais attention : une connexion Internet est requise pour le configurer. Sony ne l’avait pas dit jusqu’à présent.

L’information a été remarquée au niveau de la boîte du pack regroupant la PS5 Slim et le jeu Call of Duty : Modern Warfare 3. « Une connexion Internet est nécessaire pour coupler le lecteur de disque et la console PS5 lors de l’installation », indique une note en petit.

Uhhhh…if this is the case, that is highly concerning and very strange. Hardware connectivity shouldn't be determined by a server that may not always be available. https://t.co/NT4KU6ShrN

— John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) October 25, 2023