[USA]Don du sang – Blizzard offre un PC Diablo 4 sanglant

Depuis les premières annonces, le marketing de Diablo 4 a toujours joué la carte du sanglant à outrance, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, pour fêter la sortie de la nouvelle saison, Season of Blood, et l’événement Blood Harvest (Récolte de sang), Blizzard a lancé un programme de récompenses selon le sang donné dans la vie réelle. Et le gros lot ne laisse pas indifférent. Quand les donations auront atteint 666 quarts (un peu plus de 630 litres), les joueurs pourront entrer dans la lotterie pour gagner « un PC custom à refroidissement liquide infusé au vrai sang humain ».

Mais il ne s’agit pas de la seule récompense. À 33% de l’objectif, le studio offrira 5 skins d’armes. À 66%, on débloquera plutôt l’armure Loch Raeth Maor. Enfin, aux 666 quarts, c’est la monture Vermillion Eye Piebald qui sera disponible, en plus de la lotterie. En ce qui concerne les specs du PC, on retrouve une RTX 4090, avec Core i9, 64Gb de Ram en DDR5, 3Tb de stockage en SSD, et un refroidissement liquide Quantum Vector. On peut aller donner son sang dès maintenant, et jusqu’au 20 novembre. Pour l’objectif final, environ 1300 dons seront nécessaires. Notons que la Croix Rouge vient d’annoncer une pénurie de sang. Aussi, malgré le côté kitsch de la campagne, on admet qu’elle tombe plutôt bien.