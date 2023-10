Final Fantasy XIV : Un nouveau job et un crossover FFXVI

Il y a quelques mois, Square Enix dévoilait un trailer pour Dawntrail, la prochaine extension de Final Fantasy XIV prévue pour l’été prochain. En plus de ce qu’on peut attendre d’un tel contenu, elle marquera également le début du nouvel arc narratif majeur, la dernière extension ayant mis fin à l’histoire commencée il y a une dizaine d’années. Et si nous savions déjà que de nouvelles classes seraient de la partie, le Fan Festival est l’occasion d’en apprendre un peu plus. On sait ainsi désormais qu’il sera possible de jouer le job de Viper, DPS corps à corps maniant deux épées fortement inspiré de Djidane. C’était également l’occasion de découvrir Tuliyollal, ville côtière qui sera le prochain hub majeur, et les Moblins, nouveau peuble tribal.

C’était l’occasion d’apercevoir un événement spécial : The Path Infernal. Collaboration avec Final Fantasy XVI oblige, on y fera équipe avec Clive Rosfield pour aller chasser des Eikons. En récompense, on aura les pièces d’armures habituelles, mais aussi une nouvelle monture Torgal. Enfin, le patch 6.51 prévu pour le 31 octobre, apportera avec lui un événement spécial Fall Guys au Gold Saucer, où l’on pourra faire des parcours d’obstacles pour gagner des récompenses cosmétiques.