Un outil à l’IA pourrait prédire les futures mutations du Covid

Le Covid a bouleversé le monde et modifié la façon d’appréhender les épidémies de masse depuis 2020. Un des facteurs les plus complexes dans le processus de création d’un vaccin est la fréquence de mutation du virus, dont on connaît déjà une multitude de variants. C’est là qu’intervient EVEScape, développé par des chercheurs de la Harvard Medical School et de l’université d’Oxford. Il s’agit d’un outil qui a été capables de prédire avec précision l’évolution du virus et de ses variants lors des tests.

Les chercheurs ont publié leurs trouvailles sur Nature, et avancent qu’EVEScape s’est montré nettement plus précis que les autres méthodes expérimentales, tout en étant plus rapide et efficace que les tests en labo. Il s’agit d’un outil basé sur le modèle génératif EVE. A la base prévu pour anticiper les risques de mutations génétiques à l’origine de maladies comme les cancers, les chercheurs l’ont adapté lors de l’arrivée du Covid. Pour faire ses prédictions, EVE a appris une représentation compacte de certaine séquences de protéines, et donc les contraintes biochimiques derrière. Un principe simple qui rend le procédé particulièrement adaptable.