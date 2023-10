Royaume-Uni et IA générative, une approche irréaliste ?

Le Royaume Uni ne cache pas ses ambitions. Le pays a en effet rappelé il y a quelques semaines son souhait : investir massivement et rapidement dans l’intelligence artificielle générative afin de pouvoir entrer directement en compétition avec les géants de la tech comme Microsoft, Google ou OpenAI. Mais d’après des chercheurs de l’Université de Cambridge, cette approche et cette volonté de mener le marché de l’IA ne seraient pas réalistes.

D’après l’équipe, le pays ne dispose pas « d’entreprises assez grandes pour investir suffisamment » dans ce modèle. Ils comparent directement la situation avec le marché de la puce, bien modeste en comparaison avec d’autres pays comme la Chine ou les US. De plus, on ne trouve pas dans le pays de cluster majeur de cartes graphiques. Ce genre de système est nécessaire pour gérer une grande quantité de données à nourrir aux modèles de machine-learning. Cependant, les chercheurs sont optimistes : ils avancent que le pays pourrait bien faire partie des leaders du domaine. En se basant sur ses secteurs forts comme la cyber-sécurité ou les technologies médicales, le Royaume-Uni pourrait concevoir des logiciels et se servir de l’IA dans un cadre plus concret.