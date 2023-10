SpaceX lancera près de 150 fusées en 2024

SpaceX bat tellement de records (les siens pour la plupart), et à un rythme si élevé qu’on ne les compte plus. La société spatiale d’Elon Musk explosera à nouveau tous les scores l’an prochain puisqu’elle prévoit de procéder à environ 150 lancements l’an prochain ! C’est deux fois plus que le nombre de missions que SpaceX a effectué jusqu’à présent (74), et l’on ne sera plus très loin du triple des missions SpaceX en 2022 (61). Fait tout aussi remarquable, 90% des lancements de SpaceX ont été effectués à l’aide d’un booster déjà utilisé (et réutilisable donc).

SpaceX ne devrait plus être très loin des 100 lancements à la fin de 2023 (il reste plus de deux mois au calendrier), et les objectifs seront de nouveau relevés l’an prochain avec pas moins de 12 lancements par mois (soit aussi un lancement tous les 2,8 jours, contre 3,9 jours entre chaque lancement en 2023). Entre les missions Cargo ou de transports d’astronautes pour l’ISS, les lancements de satellites Starlink et bien sûr toutes les missions de commandes du privé (satellites le plus souvent) voire d’états ou d’administrations (pour le militaire notamment)n SpaceX ne manquera pas de travail en 2024, sans oublier peut-être le ou les prochains vols d’essai du Starship.