X (Twitter) envisagerait sérieusement de quitter le territoire européen

Pressé par Bruxelles de se mettre en conformité avec les cadres règlementaires européens (DSA) et d’améliorer drastiquement sa modération défaillante, X (ex Twitter) pourrait prendre la décision de quitter le territoire européen. Si l’on en croit les bonnes sources de Business Insider, Elon Musk envisagerait sérieusement un retrait, sachant que les européens ne représentent que 9% du traffic mondial de X. Deux raisons principales pourraient motiver une telle décision : d’une part, X peine toujours à atteindre son seuil de rentabilité, et les efforts/investissements nécessaires qu’il faudrait réaliser pour se mettre en conformité européenne dépasseraient de loin les objectifs financiers du groupe.

La seconde raison est personnelle : Musk est un libertarien radical, qui n’apprécie pas vraiment que l’on puisse interdire tel ou tel contenu assimilé à des fake news ou à des discours de haine. Le service de modération de Twitter a quasiment été anéanti depuis la prise de contrôle d’Elon Musk, et ce n’est pas juste pour une question de coûts. L’Europe au contraire souhaite un contrôle beaucoup plus strict des contenu publiés sur les réseaux sociaux, encore plus d’ailleurs en période de crise (comme c’est le cas actuellement suite aux attaques terroristes du Hamas).

Depuis les tragiques évènements du 9 octobre, la pression s’est encore accentuée sur X, au point que l’Europe brandit désormais la menace d’une interdiction voire d’une amende qui pourrait aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires global de X, une perspective sans doute jugée inacceptable par Elon Musk. Faudra t-il bientôt un VPN pour accéder à X à partir de l’Europe ? La question est désormais légitime…