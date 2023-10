Sequoia : Amazon poursuit l’automatisation de ses entrepôts

L’évolution dans la continuité : Amazon a mis en place dans ses entrepôts un nouveau système robotique basé sur l’IA appelé Sequoia. Cette plateforme robotisée permettrait de réduire les délais de livraison et de renforcer la sécurité opérationnelle ainsi que l’efficacité globale du traitement des commandes. Dans le détail et par les chiffres, cette technologie aurait le potentiel d’augmenter de 75% la vitesse de récupération et de stockage des produits et jusqu’à 25% l’efficacité d’exécution des commandes. Initialement installé dans l’un des entrepôts d’Amazon basé à Houston, Sequoia rationalise les opérations de l’entrepôt en utilisant des véhicules autonomes pour transporter les bacs de produits vers une machine de tri.

Sequoia utilise des bras robotiques épaulés par des technos logicielles de vision par ordinateur pour identifier les colis de l’inventaire avant de les diriger vers des employés (bien humains cette fois) pour la livraison finale. Le robot parvient à saisir des éléments placés au dessus de la taille, ce qui réduit d’autant la pénibilité puisque les employés n’ont plus à atteindre des colis situés sur des étagères en hauteur.

Bien que la sécurité soit citée comme motivation première pour la mise en œuvre de Sequoia et Sparrow (un autre système robotisé), Amazon fait face à des critiques concernant justement la sécurité des travailleurs dans ses entrepôts automatisés. Un rapport de 2020 a ainsi révélé que les employés qui travaillaient aux côtés de robots dans des entrepôts automatisés ont subi des taux de blessures deux fois plus élevés que ceux travaillant dans des environnements non robotiques. Ces blessures sont en partie attribuées à la charge de travail accrue provoquée… par l’automatisation !