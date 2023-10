Google et Qualcomm collaborent à une puce Snapdragon RISC-V destinée aux appareils Wear OS

C’est la grosse annonce du jour : Google et Qualcomm sont partenaires sur un projet de développement de processeur Snapdragon sous architecture RISC-V, processeur destiné à embarquer dans des appareils Wear OS (smartwatchs, IoT). Qualcomm décrit ainsi les avantages de sa nouvelle « plateforme » :

« En tant qu’architecture à jeu d’instructions open source (ISA), RISC-V encourage l’innovation en permettant à toute entreprise de développer des cœurs entièrement personnalisés. Cela permet à davantage d’entreprises d’entrer sur le marché, ce qui crée une innovation et une concurrence accrues. L’ouverture, la flexibilité et l’évolutivité de RISC-V profitent à l’ensemble de la chaîne de valeur : des fournisseurs de silicium aux OEM, en passant par les appareils finaux et les consommateurs. » Pour Qualcomm il s’agit surtout d’une « première étape importante pour amener les processeurs compatibles RISC-V à l’écosystème Android ».

Ne plus avoir à payer les lourds coûts de la licence ARM est évidemment l’un des moteurs de cette collaboration, mais la promesse de nouvelle architecture permise par le RISC compte aussi beaucoup dans l’équation. « Les technologies Qualcomm sont un pilier de l’écosystème Wear OS, fournissant des systèmes hautes performances et faible consommation à bon nombre de nos partenaires OEM », a ainsi déclaré Bjorn Kilburn, directeur général de Wear OS by Google.« Nous sommes ravis d’étendre notre travail avec Qualcomm Technologies et de commercialiser une solution portable RISC-V. » La prochaine génération de Pixel Watch fonctionnera t-elle sous processeur RISC-V ? Sans doute un peu trop tôt pour cette dernière, mais dans 3 ou 4 ans, pourquoi pas ?