LinkedIn licencie des centaines d’employés pour la deuxième fois en 2023

Alors que la demande de services à l’embauche ralentit, LinkedIn annonce licencier 668 employés dans ses équipes d’ingénierie, de recrutement et de finance. C’est la deuxième fois en 2023 que la plateforme appartenant à Microsoft licencie des centaines d’employés. La fois précédente était en mai.

LinkedIn a partagé le communiqué suivant :

Les changements de talents sont une partie difficile, mais nécessaire et régulière de la gestion de notre entreprise. Les changements que nous avons partagés avec notre équipe aujourd’hui se traduiront par une réduction d’environ 668 postes au sein de nos équipes d’ingénierie, de produits, de talents et de finances.

Tout en adaptant nos structures organisationnelles et en rationalisant notre prise de décision, nous continuons à investir dans des priorités stratégiques pour notre avenir et pour nous assurer que nous continuons à apporter de la valeur à nos membres et à nos clients. Nous nous engageons à soutenir pleinement tous les employés concernés pendant cette transition et à veiller à ce qu’ils soient traités avec soin et respect.