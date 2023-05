LinkedIn annonce le licenciement de centaines d’employés et arrête (vraiment) ses activités en Chine

LinkedIn, propriété de Microsoft depuis 2016, n’échappera pas à l’énorme vague de licenciements qui frappe depuis plusieurs mois le secteur de la tech américaine. Le réseau social destiné aux professionnels vient en effet d’annoncer la suppression de 716 postes (sur 20 000 salariés au global) ainsi que la fermeture d’InCareer en Chine, ce qui acte au passage l’arrêt presque total des activités de LinkedIn dans l’Empire du Milieu.

Ryan Roslansky, le CEO de LinkedIn, justifie ces licenciements massifs dans un email envoyé aux employés : « Compte tenu d’un marché et d’une demande des clients plus fluctuante, et afin de servir plus efficacement les marchés émergents et en croissance, nous élargissons le recours aux prestataires de services. Nous supprimons également des couches, réduisons les rôles de gestion et élargissons les responsabilités pour prendre des décisions plus rapidement. »

Outre ce nouveau plan social (qui s’ajoute au licenciement massif des 10 000 employés de Microsoft), LinkedIn réduit encore ses activités en Chine, au point que l’on peut considérer que le réseau social est absent de ce pays : l’application InCareer, qui remplaçait LinkedIn en Chine, va être purement et simplement retirée des boutiques applicatives locales d’ici au 9 août prochain. Ryan Roslansky justifie cette décision par « une concurrence féroce et un climat macroéconomique difficile ».