Homo heidelbergensis : des chercheurs reconstituent en 3D le visage de l’un de nos lointains ancêtres

Une équipe de chercheurs anthropologues a entrepris de reconstruire le visage d’Homo heidelbergensis, une espèce humaine éteinte étroitement liée aux Néandertaliens, qui a vécu sur Terre il y a environ 700 000 à 200 000 ans. Cette espèce est connue grâce à des fossiles découverts en Afrique, en Europe et éventuellement en Asie, notamment dans des sites notables tels que Sima de los Huesos en Espagne et la grotte de la Mala Balanica en Serbie.

Homo heidelbergensis était adapté à des environnements froids, et possédait un corps court et large qui l’aidait à conserver la chaleur corporelle. Ils sont aussi considérés comme une espèce Homo « pionnière » : premiers pour la maitrise du feu, premiers à construire des abris rudimentaires fais de bois et de pierre, premiers aussi à chasser du gros gibier (cerfs, chevaux, éléphants, hippopotames et rhinocéros) et particulièrement doués dans la création de bifaces et autres outils coupants, l’Homo heidelbergensis a constitué une étape importante dans l’évolution culturelle et sociale de l’espèce Homo, avant même l’arrivée des Homo Sapiens (nous). Certains chercheurs suggèrent en outre que cette espèce a évolué en deux branches distinctes, l’une donnant naissance aux Néandertaliens en Europe et l’autre aux Homo sapiens en Afrique.

Pour reconstruire le visage d’Homo heidelbergensis, les chercheurs ont utilisé un crâne bien préservé découvert en Grèce en 1960. Ce crâne a d’abord été scanné en 3D à l’aide d’un scanner Artec Spider. Une mandibule manquait, mais les chercheurs ont eu l’idée d’utiliser à la place la mâchoire de Mauer, le spécimen holotype de cette espèce. La reconstruction faciale finale présente des caractéristiques distinctes d’Homo heidelbergensis, comme un front incliné et des arcades sourcilières massives, ce qui distingue cette espèce Homo des Néandertaliens et bien sûr des humains modernes. Les ressemblances avec Homo Sapiens restent cependant confondantes …