L’Australie inflige une amende à X (Twitter) pour le manque de modération

Le régulateur d’Internet en Australie, eSafety, a infligé à X (ex-Twitter) une amende de 610 500 dollars australiens (367 000 euros), affirmant que le réseau social n’a pas clairement montré qu’il luttait contre la prolifération de contenus d’agressions sexuelles sur mineurs.

Julie Inman Grant, la commissaire d’eSafety, déplore des discussions qui sonnent « creux » avec X sur le sujet. Elle même ancienne employée de X quand il s’appelait Twitter, elle a aussi adressé un avertissement à Google, également concernant la modération des contenus d’agressions sexuelles sur mineurs.

Elle indique que la prolifération de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne est un problème croissant, tant en Australie que dans le reste du monde, et que les entreprises technologiques ont une responsabilité morale dans la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels stockés, partagés et perpétrés par l’intermédiaire de leurs services.

« Nous ne pouvons pas espérer que l’industrie en ligne nous rende des comptes sur ce problème sans une véritable transparence, ce qui est le but de ces constats », a déclaré Julie Inman Grant.

L’amende visant X est un prix relativement faible pour la plateforme technologique multimilliardaire, mais cela représente un nouveau coup dur pour une entreprise qui a été critiquée pour ses pratiques de modération de contenu, en particulier après avoir été rachetée et rebaptisée par Elon Musk.