X (Twitter) taclé pour sa politique de modération de la désinformation sur le climat

Voilà qui n’étonnera pas grand monde : une étude de Climate Action Against Disinformation, un regroupement d’organisations et de chercheurs travaillant sur la crise climatique actuelle, conclut que X (Twitter) est de loin le pire des réseaux sociaux lorsqu’il s’agit de modérer correctement la désinformations sur les causes du réchauffement climatique. Ce rapport attribue aussi des notes aux géants des réseaux sociaux en fonction des actions concrètes que mènent ces entreprises pour la lutte contre le réchauffement climatique : communiqués de presse, politique de modération, CLUF, mises en avant des recherches et des canaux d’information sur le sujet, tout est passé en revue.

Au moment du décompte des points, aucun réseau social n’écope du moindre satisfecit : Pinterest récolte la meilleure note globale, soit à peine 12/21, et il est du reste le seul réseau social à avoir la moyenne. 9 points pour TikTok, 8 points pour Instagram et Facebook, 6 points pour Facebook, et… un seul petit point pour X (Twitter), véritable cancre en la matière.

De fait, et suivant en cela le goût très libertarien de Musk pour une liberté d’expression absolue, les compte de sceptiques niant le réchauffement climatique par l’homme ne sont presque jamais bloqués, et il en va de même pour les publicités qui font la promotion de ces thèses (car il y en a). X ne fait pas grand chose non plus contre le Greenwashing des grands groupes pétroliers et sa modération sur le sujet est quasi nulle. On note aussi que depuis la nomination de Musk à la direction de X, l’entreprise n’a jamais rien communiqué concernant le réchauffement climatique, comme si ce sujet ne la concernait pas.