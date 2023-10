Scavengers Reign : une série d’animation et de S.F largement inspirée par Mœbius (trailer)

Dessinateur de BD légendaire, Mœbius est l’auteur d’oeuvres aussi puissantes visuellement que son style graphique est sobre. devenu un fervent partisans de la ligne claire sur la seconde moitié de sa carrière, Mœbius (de son vrai nom Jean Giraud) a signé quelques uns des plus grands chefs d’oeuvre de la bande dessinée moderne, comme la série L’Incal, Sur l’Etoile, Edena, etc. Scavengers Reign, une nouvelle série d’animation et de S.F uniquement visible sur Max, s’inspire vraiment beaucoup du style du dessinateur français, et l’on pense aussi parfois à Katsuhiro Otomo (Akira).



Scavengers Reign place son action sur une exoplanètes peuplée de créatures aliens particulièrement étranges. C’est sur ce bout de caillou inhospitalier qu’un cargo interstellaire va se crasher, dispersant aux quatre vents plusieurs groupes de survivants. Il y a Azi (Wunmi Mosaku), un pilote de moto qui fait penser à Akira, le robot Levi (Alia Shawkat), le duo Sam et Ursula (Bob Stephenson et Sunita Mani) ainsi que Kamen (Ted Travelstead), totalement isolé par rapport aux autres groupes.

Au vu du trailer et des quelques informations glanées ici ou là, Scavengers Reign semble particulièrement brillant lorsqu’il s’agit de décrire une faune alien radicalement différente de tout ce à qui l’on aurait pu imaginer. Un vrai monde « autre », et de quoi plonger dans la stupeur les rescapés du Cargo. Scavengers Reign sera diffusé sur Max le 19 octobre prochain (et l’on espère à la même date dans le Pass disponible via Amazon Prime Video).