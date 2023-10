Disney dévoile un (vrai) robot … qui a des airs de Wall-E

Les robots, Disney connait bien, entre Wall-E, les automates ultra sophistiqués des parcs d’attraction, sans oublier depuis quelques années un centre de recherche qui conçoit cette fois de véritables robots fonctionnels. Le nouveau robot en date a donc lui aussi été conçu au sein du laboratoire de recherche et développement Disney Research situé à Zurich. Si le look de l’appareil se rapproche beaucoup de celui d’un Wall-E avec deux jambes mécaniques, les capacités du robot démontrent que Disney n’est pas uniquement là pour la blague. Outre une tête à quatre degrés de liberté et des jambes très mobiles, le robot s’avère en effet capable de marcher sur des terrains non plats et même plutôt accidentés, à l’instar des robots bipèdes de Boston Dynamics.

Et bien sûr, ce Wall-E like est capable de faire la pose et d’avoir des attitudes comme un personnage de dessin animé sachant que l’objectif final est sans doute d’en faire un nouveau résident des pacs à thème. Il est enfin à noter que la plupart des composants de ce robot ont été imprimés en 3D. Quand est-ce que ce robot mignon sera visible ailleurs que dans les labos de Disney ? Les ingénieurs en charge du projet précisent pour l’instant qu’il s’agit seulement d’un prototype, ce qui entre les lignes signifie qu’il va nous falloir être patient…