Après des menaces d’interdiction en Europe, X supprime des centaines de comptes pro-Hamas

Le conflit israélo-palestinien s’immisce jusque dans les réseaux sociaux. Depuis les évènements tragiques de samedi dernier, les messages de haine et les fausses informations se multiplient sur la plateforme X (Twitter), des messages émanant parfois de comptes pro-Hamas (ou affiliés directement au Hamas) créés pour l’occasion. Face à ce déferlement, X a tardé à réagir, au point que le commissaire européen à l’Industrie, Thierry Breton, a rappelé à Elon Musk les obligations qui étaient les siennes en matière de modération de contenus, allant jusqu’à menacer de suspendre X en Europe si rien n’était fait. De fait, il suffisait de quelques clics pour s’apercevoir que X enfreignait allègrement les cadres européens du Digital Services Act.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Everyday we’re reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we’ve redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023