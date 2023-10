Microsoft annonce que son IA Copilot sera bientôt disponible dans OneNote

C’était attendu : Microsoft annonce que son IA Copilot sera disponible le 1er novembre prochain dans OneNote. L’IA basée sur GPT-4 sera disponible pour les clients Microsoft 365 bénéficiant de forfaits professionnels et d’entreprise spécifiques, comme cela avait été détaillé dans la feuille de route de Microsoft. Copilot permettra aux utilisateurs de OneNote de générer des listes de tâches, de planifier des évènements, de réécrire ou résumer des notes et plus encore, le tout avec la facilité d’utilisation d’un chatbot. Copilot sera accessible depuis la section du ruban d’accueil de l’application et apparaîtra sous la forme d’un volet latéral situé à droite.

Ce nouveau service d’assistance par IA devrait coûter 30 dollars par mois et par utilisateur lors de son lancement en novembre. Microsoft estime que Copilot va révolutionner la façon dont les documents Office sont créés, une « révolution » qui justifierait un tel tarif. Microsoft prévoit également d’introduire Copilot dans la version grand public de Microsoft 365 dès l’année prochaine. Le service OneDrive fera lui aussi l’objet d’une refonte importante avec bien sûr l’intégration de Copilot.