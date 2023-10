Spotify dévoile ses données pour la France, avec le rap français qui domine

Le rap français est le genre musical préféré des utilisateurs français de Spotify, comme le révèle la plateforme aujourd’hui pour ses 15 ans. Côté podcast, le programme le plus écouté en français est celui de l’AFP, Sur le fil.

Lors du lancement de Spotify en 2008, les artistes les plus écoutés en France étaient des artistes pop-rock anglo-saxons. Mais « depuis 2016, les artistes français hip-hop dominent chaque année les classements français », a indiqué Spotify.

En 2008, les trois artistes les plus écoutés sur Spotify en France étaient les groupes de pop-rock Coldplay et The Killers, devant le rappeur Kanye West. En 2022 en revanche, les trois premières places du podium étaient occupées par des rappeurs français, Jul, Ninho et Damso.

Les trois titres les plus écoutés en France depuis le lancement de la plateforme sont là encore du rap français : Bande organisée du collectif de rappeurs marseillais (dont Jul) 13 Organisé (2020), La vie qu’on mène de Ninho (2019) et La kiffance de Naps (2021).

Enfin, les trois artistes français les plus écoutés dans le monde depuis le lancement de Spotify sont David Guetta, DJ Snake et Daft Punk.

Côté podcasts, c’est le podcast d’actualité Sur le fil de l’AFP qui est le plus écouté en France sur Spotify depuis son lancement, devant Brut et L’Heure du Monde.

Numéro un mondial des plateformes audio, Spotify a enregistré un bond record de ses utilisateurs actifs dans le monde, à 551 millions à la fin du deuxième trimestre, selon des chiffres publiés fin juillet. 220 millions d’entre eux ont un abonnement payant qui permet notamment de retirer les publicités.