Spotify atteint les 220 millions d’utilisateurs payants mais perd encore de l’argent

Spotify a publié ses résultats financiers en ce qui concerne le deuxième trimestre de son année fiscale 2023 et c’est plus que positif pour le nombre d’utilisateurs, ainsi que le nombre d’abonnés payants.

Spotify annonce avoir 220 millions d’abonnés payants, en hausse de 27% par rapport à la même période il y a un an, et 551 millions d’utilisateurs au total, en hausse de 17%. Selon les dires du service de streaming, le gain important de 27% s’explique notamment par la génération Z, cette partie de la population née entre 1997 et 2010.

Porté par cette hausse du nombre d’abonnés, le chiffre d’affaires a bondi de 11% au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, à 3,2 milliards d’euros, conformément aux attentes.

Par contre, le groupe a vu sa perte opérationnelle se creuser considérablement d’avril à juin, à hauteur de 247 millions d’euros, à cause, entre autres, de coûts de restructuration et de charges sociales. Au deuxième trimestre de 2022, il avait perdu 194 millions d’euros. Ce n’est pas particulièrement surprenant de la part d’une entreprise qui a généralement privilégié la croissance aux bénéfices trimestriels, mais il est clair que la société s’efforce de réduire ses pertes à l’avenir.

La publication des résultats financiers intervient 24 heures après l’annonce d’une hausse de prix pour l’abonnement Premium. Cela touche aussi bien l’offre pour une personne, pour que deux (Duo), les familles et les étudiants. Pour une personne par exemple, le prix est maintenant de 10,99€/mois contre 9,99€/mois auparavant.