ESA : le télescope spatial Euclid va pouvoir reprendre ses missions d’observation

Le télescope spatial Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) a surmonté un problème technique et est désormais prêt à commencer ses observations. Lancé le 1er juillet dernier, Euclid a pour mission d’étudier l’Univers sombre (matière noire et énergie noire), depuis le second Point de Lagrange, un point gravitationnel stable dans le système Terre-Soleil.

Un soucis technique était survenu après que le télescope ait capturé ses toutes premières images. Le système de navigation Fine Guidance Sensor ne parvenait plus à détecter les étoiles qui devaient servir de repères, empêchant toute observation. La cause sous-jacente de ce problème réside dans les rayons cosmiques : ces particules chargées provenant du Soleil ont perturbé le système de détection en générant des signaux qui étaient confondus avec des étoiles. De plus, la lumière directe du Soleil ainsi que les rayons X solaires ont aussi produit des interférences.

Pour résoudre ce problème, l’équipe de la mission a développé un correctif logiciel testé initialement sur une réplique terrestre, puis correctif qui a ensuite été soumis au télescope. Après une phase de test de 10 jours, le Fine Guidance Sensor a de nouveau pu fonctionner normalement. A partir de la fin novembre-début décembre, soit après les dernières vérifications, Euclid repartira en mission d’observation examinera et cartographiant des modèles 3D de galaxies afin d’étudier l’histoire cosmique des 10 derniers milliards d’années. Ces observations permettront de mieux comprendre l’évolution de l’Univers, le rôle de la matière noire, ainsi que les effets à grande échelle de l’énergie noire sur les galaxies.