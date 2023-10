Les jeux Activision Blizzard arriveraient dans le Game Pass en 2024

Les abonnés au Game Pass devront faire preuve de patience en attendant l’arrivée (désormais probable) de Diablo IV et Call of Duty : Modern Warfare III dans le service. Activision Blizzard a annoncé sur X (anciennement Twitter) que ces jeux, ainsi que d’autres titres récentes et à venir, ne seront pas ajoutés au Game Pass cette année. Etrangement, la raison invoquée pour ce « report » est la finalisation imminente de l’acquisition de la société par Microsoft, acquisition qui devrait être conclue à la fin de la semaine si l’on en croit les fuites sur ce dossier.

« Alors que nous continuons à travailler en vue d’obtenir l’approbation réglementaire de l’accord avec Microsoft, nous nous demandons si nos jeux à venir et ceux récemment lancés seront disponibles via Game Pass. » précise l’éditeur américain. Activision Blizzard prévoirait donc de collaborer avec Xbox et d’introduire ses titres dans le Game Pass une fois l’accord de fusion officiellement conclu. Les premiers titres Activision Blizzard post-rachat seraient intégrés au Game Pass « au cours de l’année prochaine ».

Le communiqué d’Activision Blizzard laisse aussi comprendre, en creux, que le rachat est pratiquement dans la poche. On voit mal en effet l’éditeur communiquer publiquement sur une intégration future de ses jeux au Game Pass sans disposer d’informations concernant la validation du rachat par la CMA.