SFR lance une offre mêlant une box Internet et le Meta Quest 3

SFR annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle offre qui regroupe une box Internet et le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. Le groupe se vante d’être le premier opérateur à proposer un tel combo.

Après ses offres box + téléviseur en 2020, box + console en 2021, box + projecteur vidéo et box + PC en 2022 et box + tablette en 2023, SFR dégaine donc une offre avec un casque de réalité virtuelle. L’opérateur déclare :

SFR propose dès aujourd’hui à ses clients, pour la sortie du nouveau casque de réalité virtuelle de Meta, de compléter leur abonnement Fixe avec un casque Meta Quest 3 128 Go à un tarif préférentiel. Associé à une offre SFR Fibre Premium avec engagement de 24 mois, le casque Meta Quest 3 128 Go, d’une valeur de 549,99€, est accessible au tarif de 119€ à l’achat + 8€/mois pendant 24 mois grâce à la facilité de paiement proposée par SFR à ses clients.

SFR entend ainsi continuer à faire profiter au plus grand nombre des performances de son réseau fibre optique qui compte plus de 34 millions de prises éligibles. Couplée à la puissance de la Fibre, mais aussi aux débits délivrés via la SFR Box 8, cette offre Box + Meta Quest 3 permet de profiter pleinement de la réalité virtuelle.