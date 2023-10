La BBC met son contenu à l’abri de ChatGPT

Alors que le rôle de l’IA dans les industries culturelles est encore largement décrié par bien des artistes et auteurs, différentes entreprises commencent à bloquer l’accès à ChatGPT. L’intelligence artificielle ne peut ainsi plus l’utiliser pour nourrir sa base de connaissance et faire ses créations en se basant dessus. C’est aujourd’hui au tour de la BBC de rejoindre Reuters et Getty Images en bloquant ChatGPT. Le studio britannique affirme qu’il s’agit là d’une mesure protégeant ses clients et leurs intérêts.

« Nous ne pensons pas que la ‘récupération’ de données de la BBC sans notre permission […] pour entraîner des modèles « gen IA » soit dans l’intérêt du public, et nous voulons trouver une approche plus structurée avec les entreprises de technologie » a ainsi déclaré Rhodri Talfan Davies, cadre de la BBC. La nouvelle tendance voit en effet des entreprises tenter de monétiser l’utilisation de leur contenu par l’IA. Mais la tâche s’annonce ardue. L’intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante dans bien des domaines. Aussi faudra-t-il se montrer créatifs pour ces entreprises. Reste à voir maintenant quels genres d’accords pourraient apparaître.