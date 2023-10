Samsung présente l’Exynos 2400, son nouveau processeur mobile

Après l’Exynos 2200 (qui équipait les Galaxy S22 commercialisés en Europe), place à l’Exynos 2400 ! Samsung saute une centaine dans sa nomenclature, et pour cause : il n’y avait pas eu d’Exynos 2300 pour le Galaxy S23, Samsung préférant tout miser sur les processeurs Qualcomm. L’Exynos 2400 pourrait donc embarquer dans les Galaxy S24, et il n’est pas certain que cette hypothèse ravisse les consommateurs européens. Peut-être conscient de ce positionnement marketing un peu compliqué, Samsung a fait de son mieux pour présenter l’Exynos 2400 sous le meilleur angle possible.

Le nouveau SoC est désormais équipé de 10 cœurs de CPU (8 sur l’Exynos 2200), sans autres précisions (types de cœurs Cortex, répartition cœurs basse et haute consommation, etc.). tout au plus sait-on que le gain de performances se situerait aux alentours des +70% par rapport à la génération précédente. Côté GPU, l’Xclipse 940 passe au RDN3 (Samsung est en partenariat avec AMD), et là encore, on ne connait que les gains de perfs estimés, là encore énormes (environ +100%). On note aussi que le modem du 2400 (toujours intégré au SoC) permettra de passer des appels via satellites.

« Last but not least », l’Exynos 2400 dispose d’un NPU (Neural Processor Unit) qui serait 14,7 fois plus rapide que sur l’Exynos 2200. Tout de même… L’Exynos 2400 arrivera t-il dans les Galaxy S24 et S24+ comme l’annoncent les rumeurs ? Réponses au mois de février 2024.