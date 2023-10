X (Twitter) prépare trois niveaux pour son abonnement payant

Il y a actuellement un seul abonnement payant sur X, mais le réseau social qui était auparavant connu sous le nom de Twitter travaille pour en proposer plusieurs avec des différences à chaque fois.

Actuellement, l’abonnement payant a pour nom X Premium. À l’avenir, il y aura Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus selon ce qu’indique le code de l’application. Premium Basic mentionne des « publicités complètes » dans le flux Pour vous, tandis que Premium Standard indique qu’il y a « la moitié des publicités » dans Pour vous. Quant à Premium Plus, cela indique qu’il n’y aura pas de publicité dans la section Pour vous.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

Compte tenu de la mention spécifique du flux « Pour vous », il semble que tous les niveaux continueront à proposer des publicités dans les réponses. Les recettes provenant des publicités dans les réponses sont utilisées pour rémunérer les personnes qui ont un abonnement payant. Plus leurs messages sont vus par la communauté, plus ils sont rémunérés.

À ce jour, X Premium coûte 9,60€/mois ou 100,80€/an. Il n’y a pour le moment pas d’informations sur les potentiels tarifs des futurs abonnements Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus, tout comme il n’est pas précisé quand ils seront disponibles pour l’ensemble des utilisateurs sur X.