Neuralink : nouvelles révélations concernant les maltraitances animales

Elon Musk semble faire peu de cas de la souffrance animale lorsqu’il s’agit d’atteindre ses objectifs. Si l’on en croit en effet de nouvelles révélations du site Wired, Neuralink aurait ainsi dissimulé des centaines de clichés et vidéos de tests sur des singes macaques porteurs d’implants cérébraux. L’UC Davis, une université publique partenaire de Neuralink sur le projet, aurait aussi participé à ces dissimulations. Certaines de ces images montreraient clairement que Neuralink a enfreint la loi américaine sur le bien-être des animaux (Animal Welfare Act), une loi fédérale qui vise à établir des normes minimales acceptables pour la manipulation, l’hébergement et l’alimentation des animaux destinés à la recherche.

Les premières accusations de maltraitance animales visant Neuralink manquaient de preuves tangibles… peut-être à cause de la dissimulation de documents de la part de la startup et de l’université UC Davis

Pire encore, l’UC Davis se serait opposé à ce que ces clichés soient publiés, une décision prise avec l’accord d’un Neuralink déjà très critiqué concernant l’utilisation de nombreux animaux-cobayes. Face à ces accusations, et sans surprise, l’UC Davis a déclaré par la voix de sa porte parole Andy Fell que les expériences avaient été menées dans le respect des lois californiennes… sur les documents publics ! On aurait peut-être souhaité une réaction sur l’usage intensif et peut-être cruel de pauvres singes macaques…. L’enquête fédérale sur ces potentielles maltraitances animales est toujours en cours et Neuralink a arrêté sa collaboration avec l’UC Davis en 2020.

Pour rappel, Neuralink travaille depuis 2020 sur des implants neuronaux internes (dans la boite crânienne) capables de fournir des données pour un système d’interface cerveau-machine, ce qui pourrai être une énorme avancée pour les polytraumatisés.