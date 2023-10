Humane : l’appareil boosté à l’IA devient un accessoire de mode

On ne sait toujours pas grand chose de l’appareil de Humane, un accessoire à porter à la pochette d’une chemise ou d’une veste, et qui devrait normalement nous rendre moins dépendants à nos smartphones. La keynote du device (un TED Talk) dévoilait un appareil équipé d’un mini-projecteur laser (qui peut afficher une interface dans le creux de la main ou sur tout autre surface) et d’une myriade de capteurs. Le bidule de Humane devait alors être placé DANS la poche (seule la caméra devrait dépasser), ce qui n’est plus le cas dans la dernière version du produit, ainsi que le montrent plusieurs clichés capturés lors du défilé de mode de Coperni.

Car oui, Humane semble vouloir faire de son produit un accessoire de mode, à l’instar de ce qu’avait fait Apple au lancement de l’Apple Watch. On a donc confirmation que le device est réellement très petit, des dimensions ultra compactes qui laissent toujours aussi circonspect concernant les performances réelles de l’appareil. On pense toujours autant à l’IA du film « Her » en voyant ce gadget original et l’on attend plus qu’un prix, une date et quelques détails supplémentaires pour savoir s’il convient de le mettre sur sa « wishlist » technologique.