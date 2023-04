Humane dévoile enfin son mystérieux gadget, un appareil miniature doté d’un vidéoprojecteur et d’une myriade de capteurs

L’ancien designer d’Apple Imran Chaudhri a enfin dévoilé le mystérieux appareil teasé depuis longs mois par la startup Humane. C’est sur la scène de la conférence TED 2023 qu’a été faite la démonstration du gadget multitâche, et c’est peu dire que l’on reste un peu interloqué par ce qui est montré. Minuscule, l’appareil Humane peut se glisser aisément dans la poche d’une chemise ou d’une veste, seul un petit « ruban » devant être visible pour assurer les fonctions principales du device (un peu comme le boitier-IA du film Her que porte ). Cette partie supérieure visible contient un minuscule vidéo projecteur laser qui peut afficher une interface dans le creux de la main ou sur tout autre surface, et bien entendu, il est possible d’interagir avec les éléments affichés par le projecteur comme on le ferait sur l’écran d’un smartphone conventionnel.

Le Humane peut aussi traduire un texte sur un objet qui lui est présenté

L’appareil dispose aussi d’une caméra et d’une myriade d’autres capteurs. La liste des fonctions comprend les appels à distance (comme sur un mobile) mais aussi un traducteur automatique et la volée. Le Humane capte ainsi la voix de l’interlocuteur et traduit automatiquement ces propos dans l’oreillette d l’utilisateur du device. Le simple appui d’un bouton à travers le vêtement (rappelons que le Humane est placé généralement dans une poche de chemise ou de veste) suffit à démarrer la fonction traduction ! A noter qu’en mode écoute/active, un petit LED s’allume sur l’appareil, de façon à indiquer à l’interlocuteur que l’appareil enregistre la conversation.

Pour rappel, la société Humane a été fondée par l’ex directrice du logiciel chez Apple Bethany Bongiorno et par l’ex designer d’Apple Imran Chaudhri. Ce dernier a travaillé chez Apple durant deux décennies.