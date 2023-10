Samsung annonce les Galaxy S23 FE, Tab S9 FE et Buds FE

Samsung a officialisé aujourd’hui plusieurs produits avec le smartphone Galaxy S23 FE, les tablettes Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+, ainsi que les écouteurs sans fil Galaxy Buds FE. Tous ces appareils ont le nom FE qui signifie Fan Edition.

Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE ressemble aux Galaxy S23 existants, arborant des capteurs photo bien visibles à l’arrière. Le smartphone est disponible en six couleurs différentes (dont deux sont des exclusivités de la boutique en ligne de Samsung). Il est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la puce Exynos 2200 en Europe (Snapdragon 8 Gen 1 dans le reste du monde), d’un indice de protection IP68, d’un cadre en aluminium, de trois capteurs photo à l’arrière (50 mégapixels en capteur principal + 12 mégapixels en ultra grand-angle + 8 mégapixels en téléobjectif), d’une batterie de 4 500 mAh (charge filaire de 25 W) et d’Android 13.

Quelle est la date de sortie ? Samsung annonce que la sortie européenne ne se fera pas en 2023, alors que ce sera le 26 octobre ailleurs. Aussi, le tarif en euros n’est pas communiqué. Ce sera à partir de 599,99 dollars aux États-Unis.

Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+

La Galaxy Tab S9 FE dispose d’un écran de 10,9 pouces. Elle sera vendue avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle embarque également un capteur photo à l’arrière de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels, ainsi que d’une batterie de 8 000 mAh.

Pour sa part, la Galaxy Tab S9 FE+ a un plus grand écran de 12,4 pouces et une plus grande batterie de 10 090 mAh. Elle est vendue avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Outre sa caméra frontale de 12 mégapixels, elle est dotée de deux capteurs photo à l’arrière qui sont ultra grand-angle et font 8 mégapixels.

Les deux tablettes sont équipées de la puce Exynos 1380 et sont livrées avec un stylet Samsung S Pen. Elles tournent sous Android 13 et ont toutes les deux un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Samsung annonce une commercialisation dès aujourd’hui avec un modèle Wi-Fi et un modèle Wi-Fi + 5G. Les prix pour la Galaxy Tab S9 FE débutent à 529 euros. Ça commence à 699 euros pour la Galaxy Tab S9 FE+.

Galaxy Buds FE

Pour ceux qui cherchent à se procurer une paire d’écouteurs Samsung mais qui ne veulent pas dépenser trop, il y a les nouveaux Galaxy Buds FE. Ces écouteurs sont dotés d’une fonction d’annulation active du bruit, du support de la bascule automatique entre plusieurs appareils, de SmartThings avec le mode perdu et de trois micros pour une bonne qualité audio lors des appels. Samsung n’indique pas d’indice de protection IP sur la fiche technique.

La commercialisation a eu lieu dès aujourd’hui avec un prix de 109 euros.