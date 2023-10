The Last of Us : le développement du jeu multijoueurs serait suspendu

Malgré le succès de ses gros blockbusters AAA, les PlayStation Studios semblent traverser actuellement une passe étonnement difficile. Des fuites récentes laissent entendre que l’orientation stratégique vers les jeux services (orientation décidée par Jim Ryan) cause bien des soucis à des studios largement spécialisés dans le solo narratif, et le soutien de Bungie, dont le rachat aurait largement été motivé par un besoin d’expertise dans les GaaS, ne serait pas suffisant pour pallier toutes les insuffisances. Les lourds investissements vers les GaaS – 60% du budget jeu de PlayStation – seraient aussi en partie responsable de la période actuelle de vache maigre, Spider-Man 2 étant seul en lice pour représenter les PlayStation Studios en 2023.

Kotaku nous informe aujourd’hui que Naughty Dog aurait suspendu le développement du jeu multijoueurs The Last of Us, dont les ambitions iraient bien au delà du mode faction de The Last of Us premier du nom. TLoU multi aurait dû être dévoilé au mois de mai dernier, mais les développeurs avanceraient à grand peine dans le projet malgré là encore le soutien technique de Bungie (qui en connait un rayon question GaaS avec Destiny). Naughty Dog se serait aussi séparé de plusieurs dizaines de contractuels (dont très peu de développeurs à priori). Le développement de TLoU multi serait en fait allégé depuis plusieurs mois, mais cette situation délétère ne signifierait pas pour autant que le projet est en voie d’abandon (mouais…). Reste à savoir si le temps « perdu » sur ce GaaS a eu ou non un impact sur le développement d’autres projets plus « dans les clous » du studio.