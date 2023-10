Instagram et Facebook : Meta prépare un abonnement payant pour retirer les publicités et le pistage

Meta a proposé aux régulateurs de l’Union européenne l’idée de lancer un abonnement payant sans publicité pour les utilisateurs d’Instagram et de Facebook en Europe. C’est dans un effort pour manœuvrer autour des réglementations de l’UE qui menacent de restreindre sa capacité à montrer aux utilisateurs des publicités personnalisées sans demander leur consentement au préalable.

Le premier abonnement coûterait autour de 10 euros selon le Wall Street Journal et permettrait de supprimer les publicités sur son compte Instagram ou Facebook depuis un ordinateur. Il faudrait payer 6 euros supplémentaires pour ajouter un compte. Sur mobile, le prix serait autour de 13 euros parce que Meta est sujet à une commission de 30% de la part d’Apple et Google, et compte donc la faire payer aux utilisateurs.

La vraie question est de savoir si les utilisateurs des deux réseaux sociaux sont prêts à payer pour ne pas avoir de publicités. Concernant l’offre gratuite, elle resterait bien d’actualité, mais les utilisateurs devront accepter d’avoir un suivi de leurs activités pour que Meta puisse leur proposer des publicités ciblées.

Meta a déclaré aux autorités de régulation qu’il prévoyait de mettre en place ces abonnements dans les mois à venir pour les utilisateurs européens.

En août, Meta a indiqué qu’il prévoyait de demander aux utilisateurs de l’Union européenne leur consentement avant d’autoriser les entreprises à cibler la publicité en fonction de ce qu’ils voient sur ses services tels que Facebook et Instagram.

La décision de Meta fait suite à une ordonnance rendue en janvier par le commissaire irlandais à la protection des données, qui a condamné l‘entreprise à une amende de 390 millions d‘euros pour violations et a noté que Meta devrait réévaluer la base juridique sur laquelle Facebook et Instagram utilisent les données personnelles pour cibler les publicités dans l‘UE.