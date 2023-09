La NSA ouvre un nouveau centre de sécurité dédié à l’IA

Même si l’IA connaît un gain conséquent de popularité ces derniers temps, elle est dans le paysage de la cyber-sécurité depuis quelques années maintenant. Rien d’étonnant alors à ce que la NSA lance son propre centre de sécurité dédié à l’intelligence artificielle. Mais le projet s’inscrit dans un contexte plus précis, puisque le gouvernement des Etats-Unis intègre l’IA dans toujours plus de services, et base une bonne partie de son travail dessus. La sécurité est d’autant plus importante lorsque les algorithmes intègrent des départements sensibles comme la Défense.

Paul Nakasone, directeur de l’agence sur le départ, a fait l’annonce jeudi dernier. D’après lui, cette nouvelle division travaillera sous l’autorité du Cybersecurity Collaboration Center. Cette entité travaille d’ores et déjà avec l’industrie du privé, mais aussi avec d’autres partenaires à l’international pour se protéger des attaques extérieures, comme celles de la Russie ou de la Chine. Ce nouveau centre de sécurité devrait permettre d’anticiper et d’évaluer les menaces et risques, mais aussi de mettre en place une méthodologie et de nouvelles best-practices. Pour ce faire, une collaboration avec les meneurs de l’industrie, labos scientifiques et partenaires internationaux sera nécessaire.