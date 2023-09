Candy Crush Saga a dépassé les 20 milliards de dollars de revenus (depuis son lancement)

On comprend mieux pourquoi Xbox s’accroche avec une telle pugnacité à l’acquisition d’Activision Blizzard King. King, le troisième pilier d’ABK, a annoncé que son titre phare Candy Crush Saga avait généré plus de 20 milliards de dollars de revenus depuis son lancement sur mobile. 11 ans auront suffi pour franchir ce pallier pharaonique, soit en moyenne un chiffre d’affaires de presque 2 milliards de dollars par an !

En terme de revenus, rien n’arrive à la cheville de Candy Crush, ni FarmVille 2, ni le concurrent Bejeweled, ni même encore plus tard les oiseaux en colère de Rovio. Ces sommes folles reposent aussi sur l’énormité de la base installée de joueurs mobiles, car Candy Crush Saga a aussi été téléchargé des centaines de millions de fois puis des milliards de fois sur mobile (plus de 5 milliards de téléchargements à date). En 2013, ce succès phénoménal attire la convoitise d’Activision Blizzard, qui rachète King pour 5,9 milliards de dollars.

Candy Crush Saga c’est aussi le succès d’un modèle économique qui a depuis essaimé partout, le free-to-play, avec ses mécaniques incitatives permanentes et ses chausses trappes, un modèle que l’on retrouve aussi désormais dans nombre de jeux console ou PC. Le rachat d’Activision Blizzard (probablement) acté, Microsoft se retrouvera donc avec une nouvelle poule aux œufs d’or, capable de générer près de 800 millions de dollars en un trimestre…